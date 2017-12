Nevoeiro desvia voos de Cumbica na manhã desta quarta

SÃO PAULO - O nevoeiro que encobre o céu de São Paulo na manhã desta quarta-feira, 13, provoca o desvio de voos programados para pousar no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na região metropolitana. Até as 9 horas, havia registro de sete viagens transferidas para terminais de Campinas, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Ao menos dois voos foram cancelados.

Outros pousos e decolagens estão sendo atrasados, conforme o monitoramento em tempo real da Empresa Brasileira de Infraestructura Aeroportuária (Infraero). Já o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, informou que opera visualmente desde o início do dia. Mesmo assim, há relatos de passageiros sobre voos transferidos também de Congonhas.

A região metropolitana de São Paulo é mais afetada pelo nevoeiro desde o início do dia, com alertas de polícias rodoviárias para o maior risco de acidentes nas estradas que ligam à capital. Também há registro de nevoeiro no Rio de Janeiro, mas os voos nos Aeroportos Tom Jobim e Santos Dumont não são afetados, segundo a Infraero.