Nevoeiro desvia 14 voos de Cumbica para Campinas, Rio e Minas

Por conta do nevoeiro que atinge a capital paulista na manhã desta segunda-feira, 13, ao menos 14 voos foram desviados do Aeroporto Internacional de de São Paulo, em Cumbica, para outros quatro terminais. Até as 8h40, oito voos internacionais e seis nacionais haviam sido transferidos, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeropotuária (Infraero).

O terminal opera por instrumentos, mas por conta da baixa visibilidade, os pilotos decidiram desviar os pousos para os aeroportos de Congonhas, na zona sul de São Paulo, Viracopos, em Campinas, no interior paulista, Antonio Carlos Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, e Confins, em Minas Gerais.

Já o Aeroporto de Congonhas, que também opera por instrumentos, não registrou atrasos nem desvios de voos.