Névoa baixa temperatura e prejudica visibilidade na Grande São Paulo

SÃO PAULO - Uma forte névoa que se formou sobre a Grande São Paulo reduziu a visibilidade e provocou queda de temperatura na região na tarde desta sexta-feira, 23. A formação da névoa está ligada ao aumento da umidade relativa do ar, devido à passagem de uma frente fria no litoral paulista. A temperatura na capital caiu de 24º C para 17ºC, entre as 15 horas e 17 horas.

A neblina também se formou em toda a região que liga a Grande São Paulo à Baixada Santista. Uma rápida e forte queda de visibilidade também ocorreu no Sistema Anchieta/Imigrantes, que faz a ligação com a Baixada Santista. A baixa visibilidade no trecho de serra forçou a concessionária Ecovias a instalar a operação comboio, para descida para o litoral.

Neste sábado, a Grande SP, o litoral, todo o sul e o leste do Estado, incluindo regiões de Sorocaba e o Vale do Paraíba, o tempo fica nublado. Pode chover fraco na madrugada e pela manhã. A tarde e a noite do sábado serão com muitas nuvens e temperatura amena.

O domingo amanhece frio e com neblina, mas antes do fim da manhã o sol já dever aparecer vai predominar no restante do dia no sul e no leste do Estado, incluindo a Grande SP e o litoral.