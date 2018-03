Neto mata avô com requintes de crueldade em Mairiporã, na Grande SP

SÃO PAULO - Um aposentado de 71 anos foi morto pelo neto, de 25, ontem à noite, na chácara onde reside o casal de idosos, em Mairiporã, na Grande São Paulo. Os policiais militares chegaram ao local após serem chamados pela avó do rapaz, e verificaram que o crime teve traços de crueldade.

Segundo a Polícia Militar, o rapaz é usuário de drogas e atacou o avô com uma faca, após uma irritação com o videogame. Após esfaquear a vítima, o neto ainda arrancou o coração do avô e o deixou ao lado do corpo. O criminoso, aparentemente lúcido, segundo a PM, foi autuado em flagrante e encaminhado à Cadeia Pública de Mairiporã.