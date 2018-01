Neto faz avó de refém por 7 horas em Guarulhos

SÃO PAULO - Um neto fez a avó de refém durante cerca de sete horas entre a noite de segunda-feira, 28, e a madrugada desta terça-feira, 29, no bairro Vila Rio de Janeiro, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Portador de doença mental, o rapaz, de 28 anos, apontou uma faca para o pescoço da idosa, que tem 68 anos.

Segundo a Polícia Militar, o chamado do incidente foi registrado às 20h30 de segunda-feira, enquanto a liberação da refém ocorreu por volta das 3h55 do dia seguinte. A soltura ocorreu por intermédio do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da Polícia Militar, que não passou mais detalhes sobre o funcionamento da operação. Ao Estado, a família do rapaz disse que ele não pretendia machucar a avó.

Com ferimentos leves, o neto e a avó foram encaminhados para atendimento na UPA Jardim Paulista, em Guarulhos. O caso deve ser investigado pelo 2° Distrito Policial de Guarulhos.