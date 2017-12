Neto esfaqueia e queima avô após discussão em SP

Um homem esfaqueou e queimou o próprio avô no início da manhã deste domingo, 24, em um imóvel do Capão Redondo, zona sul de São Paulo.

O agressor teria discutido com a vítima na Travessa da Réplica por volta das 4h30. Em meio ao bate-boca, pegou uma faca e começou a golpear o avô, segundo informações da Polícia Militar.

Em seguida, o homem jogou querosene na vítima e ateou fogo. O corpo ficou semicarbonizado, de acordo com a PM.

O neto fugiu do local e é procurado. Nomes e idades do agressor e da vítima não foram revelados. O caso foi registrado no 47º Distrito Policial (DP), no Capão Redondo.