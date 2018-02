Neto dá a mão para a avó e corre para atravessar

Colecionando tropeços e uma queda na rua, ao descer do ônibus, Francisca diz que a cidade não é preparada para garantir que ela caminhe na rua em segurança. "Eu tenho de pegar na mão dela, corrigir a postura e ter paciência, afinal ela caminha devagar, no ritmo dela", afirma o neto, Bruno Leite de Silva, de 23 anos.

Já o comerciante Ângelo Alceu, de 65 anos, diz que a idade ainda não pesou no que se refere a caminhar. "Procuro ser ativo, percorro a cidade toda. Se precisar dar um pique para atravessar a rua, consigo. Tranquilamente. Mas muita gente mais velha, sem contar cadeirantes, deficientes, não é assim."

As duas entrevistas foram feitas na frente da Estação Armênia do Metrô, em um cruzamento da Avenida Tiradentes, que liga o centro à zona norte. Lá, assim como na Avenida Jabaquara, onde foi desenvolvido o estudo da CET, as guias nos cruzamentos são adaptadas, com os cantos suavizados, há iluminação para as faixas de pedestres e o semáforo permite a travessia até de quem caminha mais devagar.

Mesmo assim, não falta gente que veja pontos a serem melhorados. "Aqui as coisas até estão em ordem. Mas há muitos cantos na cidade que a gente sabe que não deve andar, porque as calçadas são curtas, todas esburacadas e a gente tropeça", diz o pedreiro Antônio Pereira Neto, de 71 anos. Ele lembra que há outros pontos a serem considerados, como a saúde mais frágil de quem já está na terceira idade.

"Outro dia, eu ia atravessar a rua e, do nada, foi ficando tudo escuro e eu fiquei tonto. Eu fui me agachando, no meio da rua, para não cair", conta Pereira, ao lembrar de uma queda de pressão ocorrida há meses. / B.R.