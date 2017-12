Netinho usa verba de gabinete para pagar site eleitoral

O vereador Netinho de Paula (PCdoB) usou a verba mensal a que tem direito como parlamentar para custear parte das despesas que assumiu na eleição passada, quando foi candidato a deputado federal. De acordo com a prestação de contas realizada por ele, ao menos R$ 27,5 mil foram repassados à empresa PN Mídia, em 2014, para pagar serviços de criação e elaboração do site da campanha.

Três meses após o término da eleição, a página www.netinhodepaulaoficial.com.br, usada até outubro para divulgar as atividades de Netinho durante a eleição, continua no ar. A última atualização, no entanto, ocorreu em 4 de outubro do ano passado, quando o vereador e candidato participou de uma carreata em Carapicuíba, na Grande São Paulo, para pedir apoio a eleitores da cidade. Com um total de 82 mil votos, ele não se elegeu.

De acordo com informações do link “transparência” do site da Câmara Municipal, o serviço realizado pela empresa de comunicação contratada por Netinho custava R$ 5,5 mil mensais a seu gabinete. A PN Mídia foi paga em junho, julho, agosto, setembro e novembro.

A mesma firma também desenvolveu a página do mandato do vereador Netinho. Neste caso, o endereço, cujo nome é praticamente o mesmo do site de campanha, não é atualizado desde fevereiro de 2013. Quem acessa o www.netinhodepaula.com.br não tem nem sequer uma informação sobre os projetos votados pelo parlamentar no ano passado, caso do Plano Diretor.

A reportagem tentou contato com os responsáveis pela PN Mídia nesta segunda, sem sucesso. No site da empresa, criada há três anos, constam os nomes de alguns clientes da área artística - Netinho, que já foi secretário municipal da Igualdade Racial e está cotado para voltar à gestão Fernando Haddad (PT), não está na lista.

“O que mais chama a atenção é que o vereador nem se preocupou em esconder que usa a verba de gabinete para uso político. A nota que ele apresenta para justificar seus gastos especifica que o pagamento é para bancar o site da campanha”, diz Alecir Macedo, um dos fundadores do projeto “Adote um Vereador”, que incentiva a população a fiscalizar o Legislativo.

‘Doação’. A Câmara dá a cada parlamentar o direito de gastar R$ 18,8 mil mensais, em média, com despesas de escritório, serviços gráficos ou digitais, correios e combustível, entre outros. Oficialmente, foi dessa cota que Netinho tirou a verba para pagar a criação e manutenção de seu site de campanha. O regimento da Casa, porém, veta a utilização do recurso para custear atividades que não façam parte da rotina parlamentar.

Netinho de Paula informou que as notas foram lançadas por engano em sua prestação de contas. A criação do site teria sido “doada” pela empresa. Só o gasto de novembro teria sido realizado de fato, já que parte do conteúdo usado na eleição será repassado para a página do mandato do vereador. Já a Presidência da Câmara informou que pedirá o ressarcimento da verba usada ilegalmente.