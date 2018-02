Netinho diz que polícia mata jovens pobres O secretário municipal da Promoção da Igualdade Racial, Netinho de Paula, afirmou ontem que a Polícia Militar é vetor de violência na periferia da cidade que sempre matou a população negra e pobre. A declaração foi dada em evento que contou com a participação de movimentos sociais e culturais e também do secretário municipal de Direitos Humanos, Rogério Sottilli, no Parque Santo Dias, no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo.