Neste Natal, até lojas e restaurantes vão dar carro

Chegou dezembro e - com ele - promoções de todos os tipos. Neste ano, além dos shoppings, as lojas embarcaram na onda dos sorteios de prêmios cobiçados. Quem gasta a partir de R$ 100 em compras pode ganhar de panetones a carros importados e viagens internacionais em redes de calçados infantis, de acessórios e até de restaurante.

A partir de hoje, muitos shoppings começam a funcionar com horário estendido, até as 23 horas (veja relação abaixo), aumentando as possibilidades de compras. E tem consumidor que já está traçando estratégias para se dar bem nas promoções. É o caso do analista de sistema Wanderley de Sousa, de 45 anos. "Sempre faço as contas para ver onde tenho mais chances de ganhar. Já cheguei a comprar um relógio de R$ 4 mil para aumentar as probabilidades de concorrer a um Mercedes Sedan. Não deu certo. Mas, ao contrário de uma loteria, você nunca perde dinheiro", diz ele. São os prêmios que fazem o roteiro de compras do analista.

Quem vai, por exemplo, ao Bourbon Shopping, na zona oeste, passa pelo carro que será sorteado no dia 26, um BMW 116 i, e logo depois pelo anúncio de um Nissan Grand Livina colado na vitrine da Magicfeet, loja de tênis, que chama atenção por oferecer aos clientes a chance de levá-lo para casa. O consumidor pode participar das duas promoções: para a da loja, tem de gastar R$ 200 em compras; para a do shopping, R$ 500.

É preciso desembolsar menos, R$ 100, para concorrer a três Ceratos da Kia na loja de acessórios Morana, presente nos Shoppings Butantã, Anália Franco, Metrô Santa Cruz, Eldorado e Tatuapé.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Viagem. No Shopping Iguatemi, R$ 700 em compras dão direito a um cupom para concorrer a três pacotes de viagem para os Estados Unidos. O primeiro é para a estação de esqui Bachelor Gulch; o segundo, para Half Moon Bay e São Francisco; o terceiro, para Grand Cayman e Palm Beach. Quem gasta R$ 600 no Shopping Eldorado pode concorrer a oito cruzeiros para a Patagônia. E, ao comer no restaurante asiático do complexo Jin Jin Wok, participar do sorteio de uma viagem no valor de R$ 15 mil. Mas neste caso quem traça o roteiro na agência de viagem é o cliente.

A maioria dos estabelecimentos realiza os sorteios no fim do mês. Mas o Shopping Center Norte já começou na semana passada. Até o fim de dezembro, vai dar seis Citroën C3.

O primeiro carro saiu na terça-feira para a funcionária pública Simone Nodawa de Oliveira, de 39 anos, que nem sabia da promoção. "Só na hora em que fui pagar as roupas é que me informaram que poderia trocar por quatro cupons do sorteio."

Simone havia gastado R$ 1,8 mil. "Mas nem botei muita fé. E não é que eu ganhei o C3 bem no dia do meu aniversário?", comemora.

ONDE: MORANA: SHOPPING ANÁLIA FRANCO: AVENIDA REGENTE FEIJÓ, 1.739, LOJA 124, PISO ORQUÍDEA, JARDIM ANÁLIA FRANCO; TEL.: (11) 2671-5114; MAGICFEET: BOURBON SHOPPING: RUA TURIAÇU, 2.100, VILA

POMPEIA; TEL.: (11) 3863-2214; JIN JIN WOK: SHOPPING ELDORADO: AVENIDA REBOUÇAS, 3.970, PINHEIROS, 3º PISO.