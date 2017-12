Neste ano, já são 96 denúncias de 'pegas' no Estado De junho até ontem, o Disque-Denúncia do Rio recebeu 27 ligações com informações sobre realização de rachas no Estado - são 96 no ano. Os pontos mais concorridos, atualmente, ficam nos bairros da Barra da Tijuca e no Recreio. "A gente marca em cima da hora. Um liga para o outro e diz que quer acelerar", disse um praticante. Além da zona oeste, Pavuna, Acari e Bangu, na zona norte, Duque de Caxias, na Baixada, e as pistas do Aterro do Flamengo, na altura do Museu de Arte Moderna (MAM), no Centro, são pontos frequentes de rachas.