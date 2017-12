Neste ano, 993 pedidos de isenção foram aceitos Muitos motoristas não se conformam com a taxa da inspeção, de R$ 56,44, e adorariam não passar pelo teste, obrigatório para quem tem placa de São Paulo. Alguns poucos conseguem o feito. Neste ano, até setembro, 993 pedidos de isenção foram aprovados pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente.