Nesta quarta, sol predomina na capital paulista

O sol deve predominar ao longo desta quarta-feira, 29, na capital paulista, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A manhã começou com poucas nuvens e temperatura na casa dos 16ºC e sensação de frio. O predomínio do sol favorece a elevação gradativa da temperatura, que hoje deve ficar em torno dos 26ºC.

A propagação de uma frente fria com fraca atividade pelo oceano gera aumento de nebulosidade na quinta-feira, 30, principalmente entre o fim da tarde e o início da noite.

Não há previsão de chuvas significativas, apenas garoa e chuva leve isolada na faixa leste do Estado. Durante as madrugadas as temperaturas permanecem relativamente baixas e com sensação de frio nas primeiras horas da manhã.