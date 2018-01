'Nenhuma medida foi para afastar qualquer público' Por meio de nota, o Shopping Metrô Tatuapé afirmou que "nenhuma medida foi adotada para afastar qualquer público". Ao contrário, diz, elas servem para "manter "a rotina operacional do shopping, como obras de revitalização, fluxo do trânsito no entorno e atendimento a necessidades de lojistas e visitantes". Afirmou também que, por receber 80 mil visitantes por dia, "a equipe está orientada a evitar aglomeração para manter o conforto e o fluxo dos visitantes". O shopping afirma "não ter sido notificado" pela Subprefeitura da Mooca sobre a colocação dos cavaletes. / V.H.B.