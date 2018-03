Nenê Constantino terá visitas policiais diárias A Justiça determinou que o empresário Nenê Constantino, de 79 anos, receba visitas diárias de um agente do Departamento de Polícia Especializada do Distrito Federal. O fundador da Gol cumpre prisão domiciliar desde o dia de 3 de março, sob a acusação de envolvimento no atentado a João Marques dos Santos, testemunha no processo sobre a tentativa de homicídio do ex-genro de Constantino, Eduardo de Queiroz. A corporação também pediu mudança na determinação de escolta permanente do acusado, o que causaria "prejuízos à atividade policial".