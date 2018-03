Nenê Constantino: juiz dá nova ordem de prisão Mal chegou ontem a Brasília para cumprir prisão domiciliar por obstrução do inquérito que apura seu envolvimento no assassinato de um líder comunitário e no atentado a bala ao ex-genro, o empresário Nenê Constantino, fundador da Gol Linhas Aéreas, teve novo mandado de prisão decretado pela Justiça. O novo decreto, assinado pelo juiz Fábio Esteves, do Tribunal do Júri de Brasília, prevê que ele seja recolhido à Papuda, onde deve aguardar o julgamento dos dois processos em regime fechado.