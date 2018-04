'Nem precisariam ter me avisado', diz Kassab, sobre PM O prefeito Gilberto Kassab (PSD) preferiu contemporizar ontem a falta de comunicação entre a Polícia Militar, a Prefeitura e o governo do Estado antes de dar início à Operação Integrada Centro Legal. Ele admitiu, no entanto, que não sabia que a PM colocaria tropas na cracolândia na manhã de terça-feira. "Não (me avisaram), mas nem precisaria avisar, né? A polícia não responde para nós (Prefeitura)", afirmou. "Mas não existe momento ideal, estamos sempre fazendo algo por lá e prontos para ajudar."