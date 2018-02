Nem da Rocinha é condenado a 12 anos O juiz Marcel D. Estrada, da 36.ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, condenou anteontem Antonio Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, a 12 anos de prisão em regime fechado e mil dias-multa por tráfico de drogas. Anderson Rosa Mendonça, acusado de chefiar o tráfico no Morro do São Carlos, no Estácio, foi absolvido. Os dois são da facção Amigos dos Amigos, diz o Ministério Público.