Nem carro da CET respeita pedestres na Rua Funchal

Por volta das 16 horas, com trânsito congestionado, o veículo da companhia tentou passar pelo cruzamento quando o semáforo estava amarelo, mas acabou parando sobre a faixa de pedestres quando o sinal fechou. O veículo não estava com o giroflex ligado nem indicava estar atendendo motoristas com problema.

Por causa da posição do carro, pedestres precisaram atravessar fora da faixa, ao lado de carros do cruzamento à frente.

A CET informou, em nota, que o motorista da viatura será identificado e questionado administrativamente sobre as condições em que cometeu a infração.

"A CET esclarece que desenvolve treinamento contínuo com seus agentes quanto à postura, ao cumprimento de procedimentos e ainda das normas e sinalização de trânsito", diz o texto.

A companhia ressalta que funcionários da CET respondem por infrações de trânsito como qualquer outro motorista, pagando a multa quando as instâncias de recurso considerem a culpa. Eles também podem ser punidos administrativamente.