Nelson Pereira e Graciliano, relação nascida por acaso Graciliano Ramos entrou na vida do cineasta Nelson Pereira dos Santos por acaso e ficou para sempre ligado a seu nome pela adaptação de Vidas Secas e Memórias do Cárcere. O diretor participou na noite de sexta de uma conversa com a cantora Miúcha, sua roteirista em dois filmes, na Flip. E contou que a transposição de Vidas Secas só foi possível porque ele não tinha propriamente um roteiro pronto quando recebeu a encomenda de um filme sobre a aridez do Nordeste. "Foi em 1958, quando trabalhava como jornalista, e, ao chegar em Juazeiro, na Bahia, fiquei tão impressionado com a situação dos flagelados, que pareciam confinados de um campo de concentração, que comecei a escrever um roteiro, tão superficial como um trabalho de foca."