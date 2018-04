Neguinho da Beija-Flor tem carro apreendido O carro do cantor Neguinho da Beija-Flor foi apreendido em uma blitz da lei seca na madrugada de ontem. O intérprete da escola de samba de Nilópolis foi parado pela fiscalização na Avenida Brasil, perto da Penha, zona oeste do Rio. Ele foi aprovado no teste do bafômetro, mas teve o carro apreendido porque a documentação estava irregular. O sambista tinha apenas o licenciamento de 2009.