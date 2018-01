Negro tem 3,7 vezes mais risco de ser morto Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) sobre racismo no Brasil, divulgado ontem, revelou que a possibilidade de um adolescente negro ser vítima de homicídio é 3,7 vezes maior do que um branco. Pelo levantamento, a expectativa de vida de um homem brasileiro negro é menos que a metade da de um branco. A conclusão é de que a cor aumenta a vulnerabilidade dos negros, que têm 8% mais chances de se tornarem vítimas de homicídio que um homem branco, ainda que nas mesmas condições sociais.