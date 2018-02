Negociador usa plataforma de redes sociais

"O anfitrião hospeda da maneira que convém. E a curadoria dos imóveis acaba se dando pelos próprios usuários do site. Também não interferimos no preço, apenas o sugerimos de acordo com o mercado. A moeda maior de um anfitrião é a sua credibilidade na rede", explica Stefan Schimenes, gerente-geral da Airbnb no Brasil.

São Paulo tem cerca de mil anfitriões e o Rio, 2,6 mil. Já é metade do total de acomodações disponíveis no site no Brasil inteiro. "Cerca de 80% dos hóspedes são estrangeiros. Mas o público local está se consolidando com gente de São Paulo, Rio e Florianópolis", diz Stefan.

Uma das anfitriãs é a advogada carioca Elen Gomes, de 34 anos, que aluga seu apartamento no bairro do Flamengo por U$ 78 (R$ 162) para até quatro pessoas.

"Fico amiga, adiciono no Facebook, dou todas as dicas do Rio. Vem dois casais do Sul para a minha casa no réveillon. Enquanto isso, vou para Buenos Aires no mesmo esquema", conta. / N.C