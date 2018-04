Negada indenização a pais de sequestrador A 13.ª Vara da Fazenda Pública negou pedido de indenização por danos morais e materiais aos pais de Fernando Dutra Pinto, sequestrador de uma das filha do apresentador Silvio Santos. Fernando morreu na prisão em 2001. Os pais dele pediam ressarcimento das despesas do funeral e o pagamento de pensão, além de 500 salários mínimos por danos morais. A juíza considerou que não foi possível confirmar se houve falha no socorro ao preso.