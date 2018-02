Neblina volta a causar atrasos Os Aeroportos de Cumbica, em Guarulhos, e de Congonhas, na zona sul da capital paulista, tiveram de operar com auxílio de instrumentos na manhã de ontem, por causa do nevoeiro que cobriu a Grande São Paulo. Às 19h, nove voos ainda estavam atrasados e dez haviam sido cancelados em Congonhas; em Cumbica, 49 tinham atrasos e 18 haviam sido cancelados. Segundo os meteorologistas, as condições climáticas devem ser mantidas nos próximos dias, com nevoeiros de manhã. / CAMILA BRUNELLI