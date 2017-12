Neblina provoca desvio de 18 voos no Aeroporto de Cumbica, em SP

SÃO PAULO - O Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, teve 18 chegadas alternadas nesta manhã de quinta-feira, 1, por conta do forte nevoeiro que atinge a região.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), as operações de pousos são feitas com visibilidade reduzida desde as 6h12 e a maioria dos pilotos está optando por alternar o voo para outros aeroportos.

As 18 chegadas foram transferidas para os aeroportos de Viracopos, em Campinas, Galeão, no Rio, e Confins, em Belo Horizonte. Oito voos foram cancelados e 13 registram atrasos.

As decolagens são feitas com auxílio de instrumentos. Do total de 29 partidas previstas para o período, duas estavam com atrasos e uma foi cancelada, segundo a Infraero.