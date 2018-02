Neblina prejudica operações nos aeroportos de Congonhas e Cumbica

SÃO PAULO - Em razão da neblina que atinge a capital paulista e parte da Região Metropolitana de São Paulo, os aeroportos de Congonhas, na zona sul da cidade, e o internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, operam com restrições nesta manhã de terça-feira, 12.

Congonhas opera apenas para decolagem segundo a Assessoria de Imprensa da Infraero, que não soube fornecer por enquanto a quantidade de pousos alternados. Cumbica opera por instrumentos desde o início da madrugada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O pouso de um voo da TACA, vindo de Lima, no Peru, foi desviado para Viracopos, Campinas, interior paulista. Já um voo da Air France, vindo de Paris, teve que ser alternado para o Aeroporto do Galeão, no Rio.