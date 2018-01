Neblina fecha Cumbica por 2 horas e 13 voos são desviados

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, ficou fechado para pousos entre as 6h49 e 8h55 desta quarta-feira, 8, por conta do forte nevoeiro que cobre a região. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), 13 voos foram desviados.

Seis voos domésticos foram alternados para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior do Estado, e outros sete foram desviados para o Aeroporto Antonio Carlos Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro.

O terminal começou a operar com a ajuda de instrumentos - quando o piloto necessita de equipamentos especiais para alinhar a aeronave com a pista - a partir dos 8h55, de acordo com a Infraero.