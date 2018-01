Neblina fecha aeroporto de Guarulhos para pousos

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, na Grande São Paulo, está fechado para pousos nesta manhã de terça-feira, 12, em razão da neblina, segundo informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Até as 6h25 havia registro de apenas um desvio nas aterrissagens, a de um voo procedente de Nova York. A aeronave foi redirecionada para o Aeroporto do Galeão, no Rio. As decolagens, segundo a Infraero, estão operando por instrumentos nesta manhã.