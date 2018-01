Neblina exige comboios nas rodovias dos Imigrantes e Anchieta

SÃO PAULO - A falta de visibilidade provocada pela neblina exigiu que os veículos transitassem em comboios em partes das rodovias dos Imigrantes e Anchieta, próximo ao litoral de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 17. A operação especial se estendeu do final da madrugada até em torno das 7h30. A cada 30 minutos, viaturas da concessionária Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária partiam das praças de pedágio para guiar os motoristas pela região do Planalto.

A interligação entre as estradas permanece bloqueada no Planalto. Os caminhões com destino à capital devem utilizar a região de serra da Rodovia Anchieta. Não há previsão para a liberação do trânsito normal no trecho.

O tempo encoberto também prejudica a visibilidade na maioria das rodovias da Região Metropolitana e litoral paulista nesta terça, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Os aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital, e Cumbica, em Guarulhos, operam sem restrições. Alguns voos sofriam atrasos meteorológicos em Congonhas por volta das 7 horas.