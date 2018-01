Neblina faz Sistema Anchieta-Imigrantes ter operação comboio

O motorista que trafega pelas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes enfrenta neblina nesta tarde de domingo, o que torna a visibilidade prejudicada, principalmente nos trechos de serra. Por conta da nebulosidade elevada, a Ecovias, empresa que administra o sistema, colocou em funcionamento a Operação Comboio nas praças de pedágio da Anchieta (km 32) e da Imigrantes (km 31).

Nesta tarde está em vigor a Operação Subida, com as duas pistas da Imigrantes e uma da Anchieta sendo utilizadas para a volta a São Paulo, e uma pista da Anchieta operando para descida. Devido à neblina, a integração entre as duas rodovias está bloqueada. Ainda segundo a Ecovias, há lentidão na pista Norte da Imigrantes, entre os quilômetros 54 e 52, devido ao excesso de veículos.

Na rodovia Dutra, há lentidão no sentido Rio-SP, na região de Taubaté, devido ao excesso de veículos. No sentido SP-Rio, o motorista enfrenta lentidão na via expressa, na região de São José dos Campos.

Já o tráfego na rodovia Raposo Tavares é normal tanto no sentido interior como no sentido capital, informa a Viaoeste, administradora da rodovia. Na senador José Ermírio de Moraes (Castelinho) também não há lentidão em nenhum dos dois sentidos, conforme a Viaoeste. O tráfego é tranquilo na Anhanguera-Bandeirantes, na Régis Bittencourt e na Fernão Dias, de acordo com as empresas concessionárias.