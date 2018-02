Neblina causa acidente com 1 morto no interior Um acidente entre um carro e um ônibus na Rodovia Prefeito Aziz Lian (SP-107), entre Artur Nogueira e Holambra, deixou um rapaz de 22 anos morto, ontem. De acordo com a Polícia Militar, uma forte neblina teria motivado o acidente. O carro dirigido pelo rapaz teria tentado fazer uma ultrapassagem em local proibido e bateu de frente com o ônibus. Os dois veículos pegaram fogo. Os passageiros do ônibus não se feriram.