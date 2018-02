Navio perde controle e bate em duas embarcações no Porto de Santos O navio Marcos Dias perdeu o controle ao entrar no Porto de Santos, na manhã de ontem, e acabou colidindo com duas embarcações. De acordo com informações da Capitania dos Portos, o cargueiro apresentou problemas no sistema de propulsão, governo e comunicação, o que acabou provocando o acidente. Sem controle, ele colidiu com uma embarcação que estava atracada no Armazém 38 do Terminal da Libra. Na sequência, bateu em um portêinier, equipamento de grande porte, um tipo de guindaste, que é responsável pela movimentação de contêiner, no mesmo terminal. A Capitania dos Portos instaurou inquérito para apurar as causas do acidente. Ninguém ficou ferido.