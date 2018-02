Navio pega fogo no porto de São Sebastião Incêndio em um dos porões do navio cargueiro Thorco Celebration mobilizou equipes de emergência e assustou moradores do centro de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, na tarde de ontem. Não houve feridos. O navio, que estava atracado no porto, era carregado com peças metálicas para construção de usinas quando o fogo começou, por volta das 15h30. O material seria transportado para a Venezuela. O navio é de Antígua e Barbuda. Não houve vazamento de óleo combustível do navio no Canal de São Sebastião.