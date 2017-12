Navio atinge atracadouro de balsas entre Santos e Guarujá

SANTOS - Um navio de bandeira panamenha atingiu o atracadouro de balsas da travessia entre Santos e Guarujá às 2 horas da madrugada deste sábado, 31. O sistema de travessia de balsas ficou interrompido durante a madrugada e voltou a operar por volta das 8 horas. No momento do acidente, que aconteceu no lado do Guarujá, a operação estava paralisada por causa de forte neblina e ninguém ficou ferido.

A colisão aconteceu quando o cargueiro panamenho, chamado Nena A, deixava o Porto de Santos e atingiu uma das gavetas - a vaga do estacionamento das balsas - do embarcadouro. A balsa FB 23, que estava dentro do atracadouro no momento da colisão, não foi atingida.

No final desta manhã, seis embarcações, inclusive a FB 23, já estavam em operação. Também não há tempo de espera em nenhum dos lados - Santos e Guarujá - para travessia.

Apenas a gaveta atingida pelo navio está fora de operação. Com isso, funcionam apenas os outros dois atracadouros do lado do Guarujá. De acordo com o diretor de operações da Dersa, Nelson El Hage, a companhia está avaliando os prejuízos causados pelo acidente desta madrugada. "Acho que na próxima semana já saberemos quanto vai custar essa reforma e quando ficará pronta", disse o diretor.

A capitania dos portos informou que instaurou inquérito para apurar as causas do acidente e já está realizando inspeções no navio, que encontra-se ancorado na barra do porto de Santos. O navio panamenho, moderno e de casco duplo, transportava metanol.

A gaveta atingida foi inaugurada em dezembro do ano passado, após ampliação e reforma dos atracadouros do lado do Guarujá - ao custo de R$ 36 milhões. A obra foi necessária para consertar os estragos causados por um navio chinês, que atingiu o atracadouro e uma balsa no mesmo local, no ano passado.