Navegadores à deriva são resgatados com hipotermia em Peruíbe

SOROCABA – Dois homens foram resgatados com princípio de hipotermia, na tarde de sábado, 11, quando o barco em que estavam sofreu pane e ficou à deriva no mar, em Peruíbe, litoral sul de São Paulo. Os navegadores, de 24 e 30 anos, tinham saído do porto de Paranaguá, no Paraná, na sexta-feira, 10, e seguiam para o Rio de Janeiro.

A avaria na embarcação aconteceu quando eles estavam perto de Santos. Os dois decidiram retornar, mas o barco ficou à deriva próximo da Ilha do Grajaú, no litoral sul.

Depois de passar a noite no barco, sob frio intenso, e já com sinais de hipotermia, a dupla decidiu pedir socorro e fez contato com embarcações próximas. Uma equipe de salvamento do Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) de Peruíbe localizou o barco e resgatou os navegadores. Um deles já tinha os lábios arroxeados e insensibilidade nas extremidades das mães e pés, sinais típicos de hipotermia. Eles relataram ainda estarem há 24 horas sem alimentação.

Em terra, depois de serem atendidos, eles fizeram contato com familiares e foram levados para casa. O barco foi rebocado e ficou ancorado em Peruíbe. A embarcação com sete metros de comprimento é de alumínio e não tinha cobertura. A dupla ficou exposta ao frio intenso e ainda enfrentou o mar revolto. O tenente do GBMar, Fernando Nishihara, considerou que os navegadores tiveram sorte de saírem praticamente ilesos da aventura.