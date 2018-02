Naufrágio deixa 2 mortos em Minas Um naufrágio na Represa Três Marias matou o presidente do Sindicato Rural de Córrego Danta (MG), Felipe Carvalho, e o vereador Heliomar Freitas (PRP), da mesma cidade. Os bombeiros ainda buscam o agente penitenciário Cléber Rui Pereira, que está desaparecido. As causas do naufrágio estão sendo investigadas pela polícia. Um médico residente em São Paulo está desaparecido desde sábado, na região de Santarém, no Pará. Segundo os bombeiros, que fazem buscas no local, o médico estava com amigos quando resolveu pular no Rio Amazonas, mas não retornou.