Natal usará tarifa cheia de verão Os preços de hospedagens nos hotéis de Natal (RN) durante a Copa do Mundo serão de tarifa cheia praticada no verão. O preço médio de um quarto duplo para quem quiser ver um dos quatro jogos no Estádio das Dunas será de R$ 835. Um aumento de 355% em relação à tarifa cobrada na baixa estação, em torno de R$ 235. "Quando saiu, a tabela dos jogos a Fifa cancelou boa parte das reservas, por falta de demanda", disse o presidente da Abih, Habib Chalita. / JANAINA ARAÚJO, ESPECIAL PARA O ESTADO