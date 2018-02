Nascimento da política

Barbada são as outras

A deputada Manuela D"Ávila, provável futura ministra dos Esportes, está cotada para ser a coisa mais fofa do governo Dilma. O cargo hoje pertence a Solange Vieira, presidente da Anac.

Bispo Lu

Se os 2 milhões de seguidores de Luciano Huck no Twitter pagassem R$ 1 de dízimo, daria para abrir uma igreja por mês.

Viva a polícia!

Se as eleições pra presidente da República fossem hoje, o secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, ganharia no primeiro turno.

Pós-guerra

O Rio já cogita para depois da guerra implementar, além de teleférico, um sistema de monotrilho entre favelas. Melhor que isso, como disse outro dia um morador da Rocinha, "só montanha-russa e roda-gigante no morro".

Infâmia

Entre os inúmeros boatos que circulam pelo Rio, o mais infame sugere que tem gente tocando fogo no próprio carro velho para pegar a grana do seguro. Pode?

Freud não explica

Só para esclarecer quem pegou o bonde do noticiário andando, "Complexo do Alemão" não é diagnóstico dos traumas que Gerald Thomas deixou pra trás no Rio, OK?

Bolsa-Nobreza

O anunciado casamento do príncipe William com a plebeia Kate Middleton inaugurou um ciclo na sociedade britânica: a classe média de lá está entrando para a nobreza no Reino Unido. Dilma Rousseff ficou de ver o que pode fazer pela turma aqui no Brasil.

É grave a crise!

Tem desempregado entrando em lista de espera de cadeirinha de automóvel em lojas de acessórios só para depois vender seu lugar na fila.

Útil e agradável

Com o mosquito da dengue deu certo: machos transgênicos atraentes e estéreis foram soltos na natureza, reduzindo a procriação da espécie em 80%. A experiência pode virar, no futuro, o método contraceptivo preferido das louras.

Fim do Mundo News

Começa na próxima segunda-feira, em Cancún, a 16.ª Conferência Mundial do Clima. Isso quer dizer o seguinte: nada! Rigorosamente, nada! Relaxa, vai! Pegue as crianças e vá ao parque, antes que ele acabe.

Acredite se quiser

Parece mentira, mas tem mais policiais que flanelinhas nas ruas do Rio.