Nasce uma ponte aérea Foi com os pés no chão que Cecília Flório Moser viu a ponte aérea Rio-São Paulo nascer e aumentar o movimento do Aeroporto de Congonhas. Ela tinha 8 anos em 5 de julho de 1959, quando um acordo entre Varig, Vasp e Cruzeiro do Sul passou a oferecer voos a cada meia hora entre Congonhas e Santos Dumont – hoje, os aviões saem a cada 10 minutos.