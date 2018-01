Nasce Theo, filho da cantora Sandy

CAMPINAS - Nasceu nesta terça-feira, 24, em Campinas (SP), o primeiro filho da cantora Sandy Leah e do músico Lucas Lima. O primogênito do casal é um menino e vai se chamar Theo Scolles Lima. A cantora postou uma mensagem em sua página do Facebook nesta tarde confirmando o nascimento do bebê, que aconteceu no Hospital Vera Cruz, em Campinas, cidade onde vivem os dois.

"Veio lindão, com 48,5cm, pesando 2,9kg e cheio de saúde, graças a Deus! A cesariana foi tranquila e estou muito bem! Estamos felizes demais e loucos pra curtir cada segundo com nosso filhote! Agradecemos desde já a compreensão de todos, pois, como já de costume, queremos manter esse momento o mais pessoal, íntimo e verdadeiro possível. A todos que mandaram tanto carinho e pensamentos positivos, muito obrigada, de coração! Deram certo!!", postou na internet.

Em seguida, o pai da criança, também comemorou o nascimento e compartilhou a postagem da mulher em sua página. ""Nóooooooooois!!!!! Vai, meu guri!!!!", escreveu Lucas Lima.

Sandy também anunciou sua gravidez pela internet e, na ocasião, pediu privacidade durante este período. A cantora tem 22 anos de carreira, conta com 17 álbuns lançados, mais de 17 milhões de discos vendidos. A separação do irmão, Junior Lima, foi anunciada em 2007, depois de 17 anos juntos.