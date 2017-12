Nasa publica fotos que mostram seca de represa do Cantareira

SÃO PAULO - A agência espacial norte-americana (Nasa) publicou nesta quinta-feira, 23, duas imagens aéreas que mostram a redução do volume de águas da Represa Jaguari, que compõe o Sistema Cantareira, em São Paulo.

As imagens foram capturadas pelo satélite Landsat 8 em duas épocas diferentes. A imagem acima mostra a represa no dia 16 de agosto de 2013, antes da seca atual. Já a foto abaixo mostra a mesma área no dia 03 de agosto de 2014. A coloração da água, mais esverdeada atualmente, é explicada, segundo a Nasa, pelo acúmulo de sedimentos no fundo da represa.

Quando a primeira foto foi tirada, o nível do Sistema Cantareira era de 50,6%. Já na data da segunda foto, cerca de um ano depois, o volume estava em 15,0%. Nesta quinta, o Cantareira atingiu a marca recorde de 3,0%.