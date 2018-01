Nasa lança cápsula para estudar clima de Marte A Agência Espacial Americana (Nasa) lançou ontem o foguete Atlas 5, que levará até Marte a cápsula de estudos Maven, que, por dez meses, vai estudar as mudanças climáticas do planeta. O objetivo é coletar dados que permitam dizer como Marte se transformou no atual deserto frio e explicar como o clima mudou por causa da perda de gases atmosféricos. As pesquisas indicam que Marte foi um planeta com água, mas a influência do Sol e outros fatores fizeram com que não exista mais água no planeta.