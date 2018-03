Nas zonas sul e leste, coleta de lixo seguirá irregular

A situação veio à tona na quinta-feira, quando o excesso de lixo ainda não coletado pode ter contribuído para os alagamentos registrados após as chuvas.

O presidente da Ecourbis, Ricardo Acar, disse que a empresa trabalha com prejuízo desde 2008, mas a situação piorou em novembro do ano passado, quando acabou a vida útil do Aterro São João, em São Mateus, na zona leste. Agora, todo o lixo vai para aterros privados, o que consome R$7 milhões por mês. Segundo Acar, o prejuízo mensal é de R$ 2,5 milhões a R$ 3 milhões.

A Secretaria de Serviços disse que a Ecourbis comete irregularidade ao não coletar o lixo e já expediu notificações para a aplicação de multas, cujo valor pode chegar a R$ 1,6 milhão cada. A empresa também está sujeita a rescisão de contrato.

Kassab. O prefeito Gilberto Kassab (DEM) afirmou ontem que a solução para evitar problemas provocados pela chuva é "uma fiscalização rigorosa, em relação a todos os serviços". "E também em relação aos serviços de coleta", enfatizou.