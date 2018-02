Nas praias do litoral norte de SP, camelôs já aceitam cartões

O turista que for para o litoral norte neste réveillon ou nas férias de verão não precisará mais se preocupar em levar dinheiro trocado e moedas para comprar produtos de comerciantes ambulantes. Em algumas praias, já é possível adquirir lanches, roupas de praia, chapéus, óculos e outros artigos com cartão de crédito - e sem precisar sair da areia.

A novidade surpreendeu os turistas. "Sempre trago uns trocadinhos para comprar água ou refrigerante. Jamais imaginaria que (na praia) passariam a aceitar cartão de crédito", diz Dinalva Ortega, de 43 anos, que aproveitou para comprar uma canga e uma esteira de palha na Praia de Barequeçaba, em São Sebastião, com seu cartão.

Nessa praia, todos os ambulantes já aceitam a nova forma de pagamento. "Um dia o dinheiro vai acabar, então já me antecipei e estou aceitando cartões de crédito", afirma Domingos Vieira, de 52 anos, 17 trabalhando na Praia de Barequeçaba. Segundo ele, é possível comprar com cartão a partir de R$ 5. "Menos que esse valor não compensa para o cliente", avisa.

De acordo com alguns vendedores ambulantes, os negócios com cartão, apesar de ainda serem novidade, já chegam a representar 30% das transações. "O turista que fica sabendo no dia seguinte volta e já compra com cartão", disse Ana Paula dos Santos, de 22 anos, que vende lanches com cartões em Guaecá, São Sebastião.