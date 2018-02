Nas outras mortes com Taser, ninguém punido

O país tem pelo menos 7 mil Tasers com agentes de segurança pública, segundo o jornal The Australian. Relatório da associação Ombudsman enviado ao parlamento australiano em 2008 fazia considerações sobre a arma de choque. O relatório alertava para o risco de o número de "incidentes aumentar de maneira significativa no futuro". No mesmo ano, a polícia publicou documento sobre a "eficiência e uso" das armas de choque.

Três dias depois da morte do brasileiro, mas sem mencionar o caso, a polícia divulgou comunicado ontem informando que o uso das Tasers está diminuindo: em 2011 houve 881 registros, 23% a menos que os 1.151 de 2010. O comissário assistente Alan Clarke disse que "a polícia tem procedimentos claros para evitar que seja usada abusivamente".

Copa. No Brasil, a Taser deve ser usada pela Força Nacional de Segurança durante a Copa do Mundo de 2014. Mas o órgão ainda não definiu quantas armas serão compradas para o evento. A Força Nacional já usa o armamento.

Em São Paulo, a Polícia Militar usa a Taser desde setembro de 2009. Atualmente, a PM tem 715 armas do tipo no Estado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O uso é regulamentado pelo Exército. / COLABORARAM WILLIAM CARDOSO e JORGE BECHARA