Nas estradas paulistas, 59 mortes O feriado prolongado terminou com 59 mortes nas rodovias que cortam o Estado de São Paulo. Desse total , 53 foram nas estradas estaduais ? em 2009, foram 60. Houve 1.256 acidentes, com 586 feridos. Por outro lado, a quantidade de mortos dobrou nas federais, de 3 para 6. Registraram-se ainda 145 acidentes, com 58 feridos.