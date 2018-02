''Não vamos passar vergonha'', diz Miriam Belchior Ao detalhar o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) enviado ontem ao Congresso, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, confirmou a decisão do governo de adotar regras especiais de licitação e criticou o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), divulgado anteontem, que mostra que 9 dos 13 aeroportos das cidade-sede dos jogos da Copa de 2014 não terão as obras concluídas a tempo. "Em relação ao Ipea, consideramos todas as contribuições, mas temos outros parâmetros", afirmou a ministra. "É natural especulação com eventos. Tenho certeza que não vamos passar vergonha. Como sempre, vamos fazer bonito."