'Não vale a pena morrer por uma casa' Maria Cristina Malter Bender comemorava seu aniversário em casa, em uma festa com o marido, Vinícius, e pelo menos oito filhos, quando uma avalanche de terra destruiu o imóvel, na comunidade Espírito Santo, no bairro Quitandinha, em Petrópolis, na região serrana do Rio, no fim da noite de anteontem.