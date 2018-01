'Não trabalho no ritmo de padaria' Nome forte da moda brasileira, Gloria Coelho participou de todas as edições da SPFW, desde que o evento começou em 1996, ainda com o nome de Morumbi Fashion. Nesta temporada, porém, a estilista optou por ficar de fora. O desfile atrapalharia muito a produção comercial da fábrica, localizada em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. "Não trabalho como uma padaria. Por isso não vou participar", explicou Gloria. "Se o evento acontecesse em abril até daria tempo."